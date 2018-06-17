محمد إمام ناعيا وفاة ماهر عصام: لا حول ولا قوة إلا بالله
الأحد 17/يونيو/2018 - 03:43 صالفجر الفني
نعى الفنان محمد إمام، زميله الفنان ماهر عصام بعد وفاته اليوم، إثر تعرض الأخير لغيبوبة.
وكتب محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لا حول ولا قوة إلا بالله".
كان ماهر عصام، تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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