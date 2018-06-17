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عاجل.. الجهاز الفني للمنتخب يكشف موعد الظهور الأول لـ"الحضري" بالمونديال

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:31 ص
عاجل.. الجهاز الفني للمنتخب يكشف موعد الظهور الأول لـالحضري بالمونديال
عصام الحضري
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن موعد الظهور الأول لـ عصام الحضري، حارس مرمى التعاون السعودي، في مونديال 2018 المقام حاليًا في روسيا.

      

واستقر "كوبر" على مشاركة الحضري في لقاء السعودية، المقرر له يوم 25 من يونيو الجاري، على أن يبقى محمد الشناوي، حارس الأهلي، في التشكيلة الأساسية خلال لقاء روسيا يوم 19 من الشهر الحالي بعد تألقه أمام أوروجواي.

 

وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الأولى أمام أوروجواي بهدف دون رد.

 

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