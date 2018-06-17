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عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنان ماهر عصام

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:37 ص
عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنان ماهر عصام
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الفجر الفني
 

توفي الفنان ماهر عصام، قبل قليل، داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عامًا. 
 
وكان الفنان ماهر عصام قد تعرض لغيبوبة دخل إلى إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة. 

وقال الأطباء المتابعين لحالته الصحية، إنه كان هناك اشتباه في نزيف حاد في المخ، دخل بعدها العناية المركزة، وأجري له عدد من الإشاعات والتحاليل اللازمة.



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