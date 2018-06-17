ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"حظك اليوم برج السرطان الأحد 17 يونيو 2018"

الأحد 17/يونيو/2018 - 03:29 ص
حظك اليوم برج السرطان الأحد 17 يونيو 2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها. 
المزيد عن: حظك اليوم برج السرطان اليوم برج السرطان الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 5:00:31 AM