عاجل.. ننشر تعريفة الأجرة الجديدة في المحلة الكبرى بعد ارتفاع أسعار الوقود (صور)

حصلت بوابة "الفجر" على نسخة من قرار اللواء أحمد ضيف صقر، محافظة الغربية، بقيمة التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، بمجمع مواقف المحلة الكبرى عقب قرار الحكومة صباح أمس السبت، بزيادة أسعار المواد البترولية.



وشملت التعريفة زيادة في فروق الأسعار الأجرة بين 15 إلى 20% على جميع الخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية بين المراكز وخطوط القرى والمحافظات.



وكانت قد أعلنت وزارة البترول عن الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء للمواد البترولية والتي تم العمل بها من التاسعة من صباح أمس السبت.



وبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة 50 جنيهًا، والتجاري 100 جنيه، كما بلغ بنزين 80 قيمة 5.5 جنيهات، وبنزين 92 بلغ 6.75، وبلغ بنزين 95 قيمة 7.75 للتر، وأما بالنسبة لسعر السولار فبلغ 5.5 جنيهات للتر، والمازوت 3500 جنيه للطن، والكيروسين 5.5 للتر وغاز التموين 3.75 للتر.