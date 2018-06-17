أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بباقة من أجمل أغنياتها (صور)
الأحد 17/يونيو/2018 - 02:45 ص
الفجر الفني
تألقت المطربة أنغام، في حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية، بمصاحبة المايسترو العالمي هاني فرحات.
وتألقت أنغام، في الأغاني الأغانى الخليجية والمصرية التي قدمتها في الحفل من بينها: "سيدى وصالك، قول حاضر، يوجعونك، راح تذكرني، اتجاه واحد، حته ناقصة، اكتب لك تعهد، بعتلي نظرة، طول ما إنت بعيد، مجبش سيرتي".
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