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أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بباقة من أجمل أغنياتها (صور)

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:45 ص
أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بباقة من أجمل أغنياتها (صور)
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الفجر الفني
 

تألقت المطربة أنغام، في حفلها الغنائي بالمملكة العربية السعودية، بمصاحبة المايسترو العالمي هاني فرحات. 

وتألقت أنغام، في الأغاني الأغانى الخليجية والمصرية التي قدمتها في الحفل من بينها: "سيدى وصالك، قول حاضر، يوجعونك، راح تذكرني، اتجاه واحد، حته ناقصة، اكتب لك تعهد، بعتلي نظرة، طول ما إنت بعيد، مجبش سيرتي".



أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بباقة من أجمل أغنياتها (صور)
أنغام تتألق في حفلها بالسعودية بباقة من أجمل أغنياتها (صور)
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