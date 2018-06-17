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بعد كسره لقواعد "فيفا".. مارادونا يعتذر عن واقعة تدخين السيجار في لقاء الأرجنتين

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:56 ص
بعد كسره لقواعد فيفا.. مارادونا يعتذر عن واقعة تدخين السيجار في لقاء الأرجنتين
مارادونا
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وكالات
 

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا عن سبب تدخينه للسيجار في المدرجات خلال مباراة الأرجنتين أمام آيسلندا، يوم السبت، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

 

وقال مارادونا، عبر حسابه على "فيسبوك"، "كان اليوم صعبا على الأرجنتينيين، كان هناك الكثير من التوتر، في أول ظهور لنا في كأس العالم".

 

وتابع: "كل شخص لديه طريقته في التعبير عن شعوره، بصراحة لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع في الملاعب، أعتذر للجميع ولمنظمي البطولة، دعونا ندعم منتخبنا أكثر من أي وقت مضى".

 

وكسر مارادونا مجددا القواعد والتقاليد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بظهوره المثير للجدل في مدرجات الأرجنتين.

 

ولم يلتفت مارادونا إلى طلبات المنظمين بضرورة إطفاء السيجار، وأصر على تدخينه، متجاهلا قواعد الفيفا التي لا تسمح بالتدخين داخل ملاعب كرة القدم.

 

يذكر أن مباراة الأرجنتين وآيسلندا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وحصول كل منهما على نقطة".

 

وتشارك الأرجنتين في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب منتخبات آيسلندا وبيرو والدنمارك.

 

 

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