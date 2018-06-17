مفارقة.. مباريات العرب "فقط" بكأس العالم بدون "ركلات جزاء"

أسُدل الستار على منافسات اليوم الثالث لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا، وذلك بفوز منتخب كرواتيا على نظيره النيجيري بهدفين دون رد في مباريات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة التي تضم معهما أيضًا (الأرجنتين وأيسلندا).

وشهدت المباريات التي أقيمت ضمن منافسات كأس العالم، بعد انتهاء اليوم الثالث للبطولة، مفارقة عجيبة وهي أن مباريات المنتخبات العربية بالبطولة العالمية فقط وعددها 3 مباريات هي التي لم تشهد احتساب أي ركلات جزاء حتى الآن، بعكس باقي المباريات التي أقيمت بالبطولة.

وأقيمت 8 مباريات في بطولة كأس العالم حتى الآن، شهدت 5 مباريات احتساب 6 ركلات جزاء منها 5 ركلات خلال مباريات السبت، بينما خلت 3 مباريات تمامًا من أي ركلات جزاء وهي مباريات المنتخبات العربية (مصر - السعودية - المغرب) وجاءت نتائجها كالتالي:

- السعودية 0 - 5 روسيا

- مصر 0 - 1 أوروجواي

- المغرب 0 - 1 إيران

أما المباريات الـ5 التي شهدت احتساب ركلات جزاء بكأس العالم حتى الآن هي:

- أسبانيا 3 - 3 البرتغال

- فرنسا 2 - 1 استراليا

- الأرجنتين 1 - 1 أيسلندا

- بيرو 0 - الدنمارك

- كرواتيا 2 - 0 نيجيريا

ويبدأ منتخب تونس الممثل الرابع للعرب ببطولة كأس العالم مشواره بالبطولة بمواجهة إنجلترا مساء غدا الاثنين.