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عاجل.. رئيس دولة الإمارات يصدر توجيهات عاجلة بالتزامن مع اشتعال حرب اليمن

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:44 ص
عاجل.. رئيس دولة الإمارات يصدر توجيهات عاجلة بالتزامن مع اشتعال حرب اليمن
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - خليفة بن زايد
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أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد، توجيهات عاجلة تتعلق بالوضع باليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن رئيس الدولة، أصدر توجيهات للهلال الأحمر "يسير جسرا إغاثيا عاجلا للحديدة يضم 10 بواخر و3 طائرات".

ويشهد الوضع في اليمن في الأيام القليلة الماضية، توترا ملحوظا، إذ تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، من تحقيق تقدم في معاركها مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للسيطرة على مطار الحديدة غرب اليمن

ودخلت القوات مطار مدينة الحديدة اليمنية يوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي.

وتشارك الإمارات ودول عربية وإسلامية أخرى، في عمليات "التحالف" العسكرية، التي تقودها السعودية، ضد "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد؛ وذلك منذ 26 مارس 2015.


عاجل.. رئيس دولة الإمارات يصدر توجيهات عاجلة بالتزامن مع اشتعال حرب اليمن
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