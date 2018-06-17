الان بث حي ومباشر رابط مباراة كوستاريكا وصربيا بث الاسطوره الان مباشر

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معلومات عن مباراة كوستاريكا وصريبا بدون تقطيع اليوم كوستاريكا Vs صريبا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : سامارا أرينا، المعلقين : أحمد الطيب وحسن العيدروس.

موعد مشاهدة مباراة كوستاريكا وصريبا اليوم في تمام الـ 14:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 15:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة كوستاريكا وصريبا بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.