موعد مباراة مصر ضد روسيا يوم الثلاثاء 19- 6- 2018 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مواجهة صعبة وحاسمة أمام منتخب روسيا صاحب المعنويات المرتفعة بعد القوز بالمباراة الافتتاحية أمام السعودية بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم 2018.

وخسر منتخب مصر أولى مباريات في المونديال بعد غياب 28 عامًا، أمام أوروجواي بهدف نظيف أحرزه خوسيه خيمينيز في الدقائق الأخيرة من المباراة، بينما المنتخب الروسي فقد اكتسح السعودية صاحبة الأداء الهزيل بخمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة مصر وروسيا:

وتُلعب مباراة مصر وروسيا، يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن، وتقام على ملعب "سانت بطرسبرج".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا:

تُذاع مباراة مصر وروسيا عبر قناة "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، وقناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة عبر التردد التالي على النايل سات: 12475 استقطاب عمودي - معدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 2/3 بإشارة بث DVB-S2 ومعدل ترميز الموجة 8PSK.