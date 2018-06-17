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عاجل.. فرنسا تنفي تصريحات منسوبة لـ"ترامب" حول الإرهابيين في باريس

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:31 ص
عاجل.. فرنسا تنفي تصريحات منسوبة لـترامب حول الإرهابيين في باريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أ ش أ
 
نفت الرئاسة الفرنسية، السبت، بشكل قاطع التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها للرئيس إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة السبع، وإن كل الإرهابين فى باريس"، وقال مصدر بالإليزيه "ننفى ذلك بشدة.. كل ذلك خطأ- حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان "ترامب" قد هدد خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع فى كندا - رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكى إلى اليابان - حسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

ووصف "ترامب" - بحسب مسؤول أوروبي- الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا، ثم قال لآبي شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكنني أن أرسل لك 25 مليون مكسيكي وستخرج من منصبك قريبًا جدًا.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين - كانوا موجودين وراء كواليس القمة- أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا بدّ أنك تعرف عن هذه المسألة، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون في باريس.

كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادات ترامب - الذى وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي"- في إشارة إلى فرض الاتحاد الأوروبى غرامات في قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ونفى دونالد ترامب، السبت، المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة ومحاولة نقل صورة خاطئة عن علاقاته بقادة مجموعة السبع التي تربطه بهم علاقات ودية.

وكانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامى الصادر عنها، وشن هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.
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