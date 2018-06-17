عاجل.. إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة بسوهاج

أصيب شخصين بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة بالأحايوة شرق أخميم، بسبب خلافات على الجيرة، وتم نقل المصابين لمستشتفى سوهاج الجامعي والعام لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين كلا من البدري أمين أحمد عبد اللطيف 35 عامًا حاصل علي ليسانس حقوق مصابًا "طلق ناري بالصدر من الناحية اليمني، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وعبد اللطيف محمود أحمد 29 عامًا حاصل على ليسانس حقوق وأحمد عبد اللطيف علي سرحان 30 عامًا عامل، ومشهور عبد اللطيف علي سرحان 37 عامل وطرف ثان فهمي عبد الله فهمي 27 عامل مصابًا " بطلق ناري بالظهر، وخلود علي أحمد فاو 27 عامًا ربة منزل مصابة "بطلق ناري بالقدم اليمنى" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام، وعبد الرحيم أحمد فاو 53 عامًا فلاح.



وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية أليه وبحوزة الأخير من الطرف الثاني فرد روسي.



وبسؤالهما اتهم كلا منهما الأخر بالتعدي علي بعضهما البعض وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم وإحداث إصابتهم المنوه عنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2465 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.

