محمود العسيلي يهدي محمد صلاح أغنية "إنت تقدر" (فيديو)
الأحد 17/يونيو/2018 - 02:21 ص
شيماء عطية
أهدى المطرب محمود العسيلي، أغنية "إنت تقدر" لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك لتحميسه على العودة للعب من جديد.
ونشر "العسيلي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو له وهو يعزف على البيانو ويغني الأغنية.
"أنت تقدر" غناء محمد عدوية ومحمود العسيلي، كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، وهي أغنية إعلان بنك مصر - رمضان ٢٠١٨.
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