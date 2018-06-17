مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 4 أخرين بكسور وجروح بالسجم إثر إنقلاب سيارة بطريق "سوهاج - البحر الأحمر " بالكيلو 70 باخميم نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر ونقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.



وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 56144 ملاكي أسيوط قيادة "أ.م.ج" 45 عامًا، ومقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدة لانقلابها بجانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة "س.ك" 72 عامًا ربة منزل وإصابة كل من قائد السيارة وزوجته "ر.م" 40 عامًا مدرسة والطفل مارك 11 عامًا طالب والطفل مارتن 8 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2467 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

