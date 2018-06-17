ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كرواتيا لا تفوز إلا على الأفارقة في آخر 8 مباريات بكأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:13 ص
كرواتيا لا تفوز إلا على الأفارقة في آخر 8 مباريات بكأس العالم
كرواتيا
طباعة
علاء خليف
 

حقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على نظيره النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.

 

المنتخب الكرواتي شارك 5 مرات في نهائيات كأس العالم (1998 - 2002 - 2006 - 2014 - 2018)، وخاض 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات، وسجل 24 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

 

آخر 8 مباريات للمنتخب الكرواتي في كأس العالم  لم يحقق سوى انتصارين فقط جاءا على حساب منتخبين إفريقيين، الأول على حساب الكاميرون برباعية نظيفة في دور المجموعات لمونديال 2014، والثاني حققه السبت، على حساب منتخب نيجيريا في البطولة الحالية "روسيا 2018".

 

وجاءت نتائج آخر 8 مباريات للمنتخب الكرواتي في كأس العالم كالتالي:

 

- 2002:

الإكوادور 1 - 0 كرواتيا

 

- 2006:

البرازيل 1 - 0 كرواتيا

كرواتيا 0 - 0 اليابان

كرواتيا 2 - 2 استراليا

 

- 2014:

البرازيل 3 - 1 كرواتيا

كرواتيا 4 - 0 الكاميرون

- كرواتيا 1 - 3 المكسيك

 

- 2018:

كرواتيا 2 - 0 نيجيريا

المزيد عن: منتخب نيجيريا منتخب كرواتيا كرواتيا كأس العالم 2018 كأس العالم رياضة روسيا 2018 المنتخبات الإفريقية الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 3:00:03 AM