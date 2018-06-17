كرواتيا لا تفوز إلا على الأفارقة في آخر 8 مباريات بكأس العالم

حقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على نظيره النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.

المنتخب الكرواتي شارك 5 مرات في نهائيات كأس العالم (1998 - 2002 - 2006 - 2014 - 2018)، وخاض 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات، وسجل 24 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

آخر 8 مباريات للمنتخب الكرواتي في كأس العالم لم يحقق سوى انتصارين فقط جاءا على حساب منتخبين إفريقيين، الأول على حساب الكاميرون برباعية نظيفة في دور المجموعات لمونديال 2014، والثاني حققه السبت، على حساب منتخب نيجيريا في البطولة الحالية "روسيا 2018".

وجاءت نتائج آخر 8 مباريات للمنتخب الكرواتي في كأس العالم كالتالي:

- 2002:

الإكوادور 1 - 0 كرواتيا

- 2006:

البرازيل 1 - 0 كرواتيا

كرواتيا 0 - 0 اليابان

كرواتيا 2 - 2 استراليا

- 2014 :

البرازيل 3 - 1 كرواتيا

كرواتيا 4 - 0 الكاميرون

- كرواتيا 1 - 3 المكسيك

- 2018:

كرواتيا 2 - 0 نيجيريا