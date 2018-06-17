موعد وتفاصيل مباراة مصر روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب مصر بنظيره المنتخب الروسي ضمن منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018، وستكون المباراة حاسمة لكلا المنتخبين في المجموعة الأولى.

يدخل منتخب روسيا المباراة بمعنويات مرتفعة، خصوصًا بعد الفوز العريض على السعودية بخمسة أهداف دون رد في المباراة الافتتاحية للبطولة بينما المنتخب المصري سوف يحاول خطف أول ثلاث نقاط له في المونديال، وذلك بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف.

وينتظر الجمهور المصري والعربي موعد انطلاق مباراة مصر وروسيا بفارغ الصبر، وسوف تلعب المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل والموافق 19 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.

هناك عدد من القنوات التي ستنقل مباراة مصر وروسيا، وتأتي في الصدارة قناة "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، وأيضًا قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة المتواجدة على النايل سات عبر التردد التالي: 12475 استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، وسوف يتم إذاعة مباريات كأس العالم عبر قنوات تركية مثل قناة "تي آر تي".

ويحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني ويأتي خلفهم منتخبنا الوطني بدون نقاط والسعودية في المركز الأخير بلا نقاط أيضا.