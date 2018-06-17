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نانسي عجرم تلتقط صورة تذكارية بصحبة النجمة التركية مريم أوزرلي

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:44 ص
نانسي عجرم تلتقط صورة تذكارية بصحبة النجمة التركية مريم أوزرلي
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الفجر الفني
 

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورتها برفقة النجمة التركية مريم أوزرلي في مدينة إسطنبول التركية.

وسارع معجبو نانسي عجرم، بإبداء الإعجاب بالصورة ومشاركتها على نطاق واسع.

يذكر النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، تعرضت لحملة انتقادات لاذعة، وذلك بعدما خضعت لعمليات تجميل ونفخ خدودها وشفاهها بحقن البوتوكس والفيلر.




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