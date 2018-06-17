تفاصيل مباراة صربيا وكوستاريكا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

تفتتح مباريات المجموعة الخامسة مبارياتها، بمواجهة صربيا أمام متتخب كوستاريكا في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنوات بين سبورتس Max HD.

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي صربيا وكوستاريكا، منتخب البرازيل المرشح للفوز ببطولة كأس العالم، ومنتخب سويسرا الذي يضم بعض اللاعبين المميزين.

كما يمكن لمتابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.