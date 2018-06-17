تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية والخارجية لمركز بني سويف (صور)

أقر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخرجية لسيارات الأجرة بمركز بني سويف، بزيادة تتراواح من 14 إلى 20% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية المختلفة.



وددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ 150 قرشًا، و7 جنيه للتاكسي داخل المدينة، و14 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، وبالنسبة لتعريفة الركوب بين مدينة بني سويف والمراكز فقد تم تحديدها بـ 4 جنيه لخط "بني سويف ـ الواسطى" و2 جنيه لخط "بني سويف ـ ناصر" و5.25 جنيه لخط "بني سويف ـ الفشن" و3 جنيهات لخط "بني سويف ـ إهناسيا" و5.25 جنيه خط "بني سويف ـ سمسطا" و3 جنيه لخط "بني سويف ـ ببا".



وبالنسبة لتعريفة الركوب بين بني سويف والمحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحوالتالي: 26 جنيهًا للمنيب، 24 جنيهًا لحلوان، 28 جنيهًا للمرج، 25 جنيهًا لأكتوبر، 28 جنيهًا للسلام، 28 جنيًهًا عبود، 23 جنيهًا للمنيا، 7 جنيهات للفيوم.



يُذكر أن وزارة البترول، قد أعلنت بشكل رسمي الأسعار الجديدة للوقود والمواد البترولية والتي سيتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم السبت، حيث أكدت الوزارة ارتفاع سعر بنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر، بنزين 92 إلى 6.75جنيهات للتر، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيهات، كما وصل سعر لتر الكيروسين إلى 5.50 جنيه، وسعر لتر السولار إلى 5.50 جنيه.