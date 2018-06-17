هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال

يبدو أن الحديث عن هانس هالدورسون حارس منتخب آيسلندا، والذي تألق في اليوم الثاني من منافسات مونديال روسيا، لن ينتهي، فبعد حصوله على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب الأرجنتين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بدأ البعض في الكشف عن مهنته الأصلية والتي ظل يمارسها حتى وقت قريب.

وبدأ الحارس الدولي الذي يلعب لفريق راندرز الدنماركي المتواضع، حياته كمخرج إعلانات في عام ٢٠١٢ بجانب ممارسة كرة القدم، واستمر في عمله هذا، حتى احترف اللعبة بشكل كامل.

والآن وبعد مرور ٦ سنوات وصل إلى هدفه وأصبح حارس عرين المنتخب الآيسلندي في كأس العالم ٢٠١٨.

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وقاد هالدورسون فريقه للتعادل مع نظيره الأرجنتيني بهدف لمثله أمس السبت، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم المقامة بروسيا.

ويدين المنتخب الأيسلندي بفضل كبير لحارسه في انتزاع نقطة التعادل، بعد آداء مباراة رائعة وتصديه لضربة جزاء أهدرها الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب التانجو.