ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:41 ص
هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
هانس هالدورسون
طباعة
مها الصباحي
 

يبدو أن الحديث عن هانس هالدورسون حارس منتخب آيسلندا، والذي تألق في اليوم الثاني من منافسات مونديال روسيا، لن ينتهي، فبعد حصوله  على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب الأرجنتين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بدأ البعض في الكشف عن مهنته الأصلية والتي ظل يمارسها حتى وقت قريب.

 

وبدأ الحارس الدولي الذي يلعب لفريق راندرز الدنماركي المتواضع، حياته  كمخرج إعلانات في عام ٢٠١٢ بجانب ممارسة كرة القدم، واستمر في عمله هذا، حتى احترف اللعبة بشكل كامل.

 

والآن وبعد مرور ٦ سنوات وصل إلى هدفه وأصبح حارس عرين المنتخب الآيسلندي في كأس العالم ٢٠١٨.

وقاد هالدورسون فريقه للتعادل مع نظيره الأرجنتيني بهدف لمثله أمس السبت، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ لكرة القدم المقامة بروسيا.

 

ويدين المنتخب الأيسلندي بفضل كبير لحارسه في انتزاع نقطة التعادل، بعد آداء مباراة رائعة وتصديه لضربة جزاء أهدرها الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب التانجو.

 

هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
هالدورسون.. من مخرج إعلانات إلى حراسة عرين آيسلندا والتألق في المونديال
المزيد عن: هانس هالدورسون مونديال روسي رفاق ميسي حارس إيسلندا الارجنتيني الأرجنتين الأخبار الرياضية أيسلندا أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 3:00:03 AM