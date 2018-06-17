النجمة العالمية أنجلينا جولي تتفقد مظاهر الدمار بمدينة الموصل العراقية (صور)





تفقد النجمة العالمية أنجلينا جولى، مظاهر الدمار التى تعيش فيها مدنية الموصل عقب زيارتها للعراق باعتبارها مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة.









أنجلينا جولي، ممثلة ومخرجة سينمائية يبلغ عمرها 40 عامًا وهي أم لسبعة أطفال منهم 4 بالتبني، وكانت قد تعرضت لعدد من العمليات الجراحية.