عاجل.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد ثالث أيام العيد.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 26 37

وسط الدلتا 26 37

الإسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 23 27

السلوم 20 30

سيوة 25 40

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

العريش 23 29

رفح 24 30

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

رأس سدر 24 35

نخل 23 36

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 21 36

الطور 27 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 38

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 27 39

أسيوط 27 40

سوهاج 27 42

قنا 28 44

الأقصر 28 45

أسوان 29 46

أبوسمبل 30 44

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 27 39

أبورماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 37



