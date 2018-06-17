موعد مباراة ألمانيا والمكسيك والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب ألمانيا، مع نظيره المكسيكي، اليوم الأحد 17-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي ألمانيا والمكسيك، منتخب السويد الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يتميز بلعب الكرات السريعة.