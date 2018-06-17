موعد مباراة ألمانيا والمكسيك والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأحد 17/يونيو/2018 - 01:38 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب ألمانيا، مع نظيره المكسيكي، اليوم الأحد 17-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها
على قنوات:-
- بين سبورت Max
1 HD.
- بين سبورت Max
2 HD.
وتضم المجموعة السادسة مع منتخبي ألمانيا والمكسيك، منتخب
السويد الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كوريا الجنوبية الذي يتميز بلعب الكرات
السريعة.
يمكن لمتابعينا مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم
عبر موقع الفجر الرياضي.
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