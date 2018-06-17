عاجل.. ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمركز "إهناسيا المدينة" ببني سويف

تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمركز "إهناسيا المدينة" ببني سويف



أقر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية لسيارات الأجرة بمركز إهناسيا المدينة، بزيادة تتراواح من 14 إلى 20% مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، وذلك عقب الزيادة التي أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية المختلفة.



وقد حددت التعريفة الجديدة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف بـ150 قرشا، و7 جنيهات للتاكسي داخل المدينة، و14 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل، و3 جنيهات بالنسبة لتعريفة الركوب لخط "إهناسيا ــ بني سويف".



وبالنسبة لتعريفة الركوب لخط " إهناسيا ــ المنيب" تحددت بـ26 جنيهًا ، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى فقد تم إقرارها على النحوالتالي: 26 جنيهًا للمنيب، 24 جنيهًا لحلوان، 28 جنيهًا للمرج، 25 جنيهًا لأكتوبر، 28 جنيهًا للسلام، 28 جنيهًا عبود، 23 جنيهًا للمنيا، 7 جنيهات للفيوم.



يُذكر أن وزارة البترول، قد أعلنت بشكل رسمي الأسعار الجديدة للوقود والمواد البترولية والتي سيتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم السبت، حيث أكدت الوزارة ارتفاع سعر بنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر، بنزين 92 إلى 6.75جنيهات للتر، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيهات، كما وصل سعر لتر الكيروسين إلى 5.50 جنيه، وسعر لتر السولار إلى 5.50 جنيه.