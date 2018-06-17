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بالأسماء.. بيزي يجري تعديلات على تشكيل السعودية قبل مواجهة أوروجواي

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:23 ص
بالأسماء.. بيزي يجري تعديلات على تشكيل السعودية قبل مواجهة أوروجواي
السعودية
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منى العوضي
 

قرر خوان أنطونيو بيزي، إحداث بعض التغييرات على تشكيلة منتخب السعودية لمواجهة أوروجواي في الجولة الثانية من منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

وقال مراسل قناة "بي إن سبورت" الرياضية، إن المنتخب السعودي سيُحدث بعض التغييرات في التشكيل بدخول ياسر المسيليم بديل للحارس المعيوف وإجراء تبديل في خط الدفاع ودخول عبد الملك الخيبري وفهد المولد مهاجمًا.

 

يحاول "بيزي" تفادي أخطاء مباراة روسيا والتي خسر فيها بخمسة أهداف دون رد وسط أداء هزيل وتخاذل من قِبل لاعبي الأخضر السعودي.

 

قدم لاعبو منتخب السعودية مستوى سيء أمام روسيا وفقدوا عنصر الاستحواذ على الكرة مع أخطاء كارثية من الحارس المعيوف وخط الدفاع "عمر هوساوي وأسامة هوساوي".

 

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الأولى بالمونديال، بجانب منتخبات؛ روسيا البلد المستضيف، أوروجواي ومصر.

 

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