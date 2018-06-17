ننشر تعريفة ركوب السيارات في مدينة أبوتشت عقب زيادة أسعار الوقود

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة أبو تشت، والتعريفة من مدينة أبو تشت إلى قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة، واعتمد سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام المساعد، والعقيد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.