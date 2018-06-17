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عاجل.. ننشر تعريفة ركوب السيارات بمدينة فرشوط عقب زيادة أسعار الوقود

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:20 ص
عاجل.. ننشر تعريفة ركوب السيارات بمدينة فرشوط عقب زيادة أسعار الوقود
محطة وقود
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بسام عبدالحميد
 
اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، والتعريفة من مدينة قنا إلي قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة، واعتمد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام المساعد، والعقيد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.
عاجل.. ننشر تعريفة ركوب السيارات بمدينة فرشوط عقب زيادة أسعار الوقود
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