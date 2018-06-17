عاجل.. ننشر تعريفة ركوب السيارات بمدينة فرشوط عقب زيادة أسعار الوقود

اعتمد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام المساعد، والعقيد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، والتعريفة من مدينة قنا إلي قرى ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة، و