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عاجل.. مفاجأة مدوية عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:08 ص
عاجل.. مفاجأة مدوية عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام روسيا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

كشف الناقد الرياضي ياسر عبد العزيز،  أن جناح ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح لم يشارك في مباراة أوروجواي أمام الفراعنة في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالمونديال، بناء على طلب النادي الإنجليزي وليس المدير الفني هيكتور كوبر.

 

وأضاف "عبد العزيز" خلال برنامج "اكسترا تايم" الذي يقدمه الإعلامى إسلام الشاطر المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت أن ليفربول الإنجليزي أخطر وشدد على عدم مشاركة محمد صلاح طالما أنه لم يصل إلى نسبة الشفاء 100% في مباراة أوروجواي.

 

وتابع: " محمد صلاح في انتظار موافقة ليفربول الإنجليزي بالمشاركة في مباراة روسيا إلا بعد المشاورة مع طبيب النادي الإنجليزي وطبيب المنتخب الوطني".

 

وأوضح "عبد العزيز" أن محمود تريزيجيه لم يتم حسم مشاركته بشكل كبير أمام روسيا متوقعا صعود المنتخب الوطني للدور الـ16 لمونديال روسيا والفوز على روسيا والسعودية.

 

 

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