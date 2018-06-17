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عاجل.. "بي إن سبورت" تعلن عن المباريات المنقولة على قناتها المفتوحة

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:01 ص
عاجل.. بي إن سبورت تعلن عن المباريات المنقولة على قناتها المفتوحة
بي إن سبورت
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أحمد عصام
 

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، عن المباريات المنقولة على قناتها المفتوحة عبر قمر النايل سات، وأنها سوف تبث 22 مباراة عبر القناة الرياضية المفتوحة.

 

وجاءت المباريات التي ستنقل على بي إن سبورت المفتوحة كالتالي:-

 

- ألمانيا مع المكسيك ... يوم الأحد 17 يونيو

 

- تونس مع إنجلترا ... يوم الإثنين 18 يونيو

 

- روسيا مع مصر ... يوم الثلاثاء 19 يونيو

 

- المغرب مع البرتغال، وأوروجواي مع السعودية ... يوم الأربعاء 20 يونيو

 

- بلجيكا مع تونس ... يوم السبت 23 يونيو

 

- اليابان مع السنغال ... يوم الأحد 24 يونيو

 

- السعودية مع مصر، وإسبانيا مع المغرب ... يوم الاثنين 25 يونيو

 

- بنما مع تونس ... يوم الخميس 28 يونيو

 

وقررت أن تذيع عبر القناة المفتوحة مباراتين من دور الـ16، بالإضافة إلى ثلاث مباريات من دور الـ8، وستبث مباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائية للمونديال.

 

يذكر أن قناة بي إن سبورتس الرياضية المفتوحة، قد عرضت 4 مباريات حتى الآن وهم:-

 

- السعودية / روسيا

- مصر / أوروجواي

- الدنمارك / بيرو

- كرواتيا / نيجيريا

 

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