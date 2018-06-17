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"اللي باعنا" لـ راغب علامة تحقق 300 ألف مشاهدة خلال 72 ساعة (فيديو)

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:59 ص
اللي باعنا لـ راغب علامة تحقق 300 ألف مشاهدة خلال 72 ساعة (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت أغنية "اللي باعنا" للنجم راغب علامة نحو 300 ألف مشاهدة من طرح الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" 13 يونيو الجاري. 

وتصدر "علامة" المراتب الأولى في سباقات الأغنيات العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا فاحتلّ المرتبة الأولى في مصر، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، قطر، الجزائر والبحرين بحسب احصاءات أنغامي الرسمية.

يذكر أن أغنية "اللي باعنا" هي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي، توزيع مدحت خميس وإنتاج شركة Backstage Production.


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