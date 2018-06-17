يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة كوستاريكا وصريبا بث مباشر كوستاريكا وصريبا اليوم

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معلومات عن مباراة كوستاريكا وصيربيا بدون تقطيع اليوم كوستاريكا Vs صريبا، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : سامارا أرينا, المعلقين :أحمد الطيب وحسن العيدروس.





موعد مشاهدة مباراة كوستاريكا وصيربيا اليوم في تمام الـ 15:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 14:00 مساء بتوقيت مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة كوستاريكا وصيربيا بث مباشر اليوم 17-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.



