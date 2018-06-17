الظهير الأيسر لطنطا ينتقل إلى الأسيوطي

حصل نادي الأسيوطي سبورت على خدمات أحمد خالد الظهير الأيسر لنادي طنطا الرياضي، مقابل ٦ مليون جنيه، ونسبة 15% من بيع اللاعب وإعارته لأي ناد آخر.

يذكر أن اللاعب ينتهي عقده مع طنطا بنهاية الموسم القادم، وفكر طنطا في الاستفادة منه ببيعه مقابل مادي ضخم.

كما صرح مصدر مسئول، بأن طنطا تلقى عرضا آخر من نادي الأسيوطي لشراء محمد جابر لاعب الفريق مقابل ٧ مليون جنيه.