حصاد المونديال- أداء مخيب للأرجنتين وبوجبا ينقذ الديوك.. وكرواتيا تقنع أمام نيجيريا

شهد ثالث أيام كأس العالم، والذي يحتضنه روسيا في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، مباريات صعبة على الكبار ومفاجآت عديدة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية، حيث سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل 1-1 أمام أيسلندا، التي تشارك للمرة الأولى في المونديال.

كما خطفت فرنسا فوزا صعبا أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف، في حين نجحت الدنمارك في الفوز على بيرو بهدف نظيف، واختتم اليوم بتفوق كرواتيا على النسور النيجيرية بثنائية بيضاء.

ونستعرض إحصائيات وأرقام اليوم الثالث من المونديال على النحو التالي:

فرنسا وأستراليا

شهدت المباراة فوزًا صعبًا للديوك الفرنسية بهدفين لهدف, وسجل للمنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان وبول بوجبا وسجل للكنغر الأسترالي جدينياك من علامة الجزاء, وفاز منتخب الديوك الفرنسية بمباراته الافتتاحية في المونديال لثاني مرة على التوالي لأول مرة في تاريخه, وشهدت المباراة مشاركة أصغر لاعبين في البطولة وهما الأسترالي دانيال أرزاني (19 عاما) وكيليان مبابي (19 عاما), واستفاد المنتخب الفرنسي من تطور التقنيات المساعدة للحكام حيث تم احتساب ركلة الجزاء التى أتى منها الهدف الأول عن طريق الحكم المساعد (الفيديو) والهدف الثاني عن طريق تقنية خط المرمى.

الأرجنتين وآيسلندا

في مباراة مخيبة للآمال للمنتخب الأرجنتيني تعادل ميسي ورفاقه مع المنتخب الآيسلندي والذي يشارك لأول مرة في كأس العالم بهدف لمثله عن طريق سيرجيو أجويرو الذي سجل أول أهدافه في تاريخ المونديال وألفريد فينبوغاسون الذي أصبح هدفه هو الهدف الأول في تاريخ كأس العالم للمنتخب الآيسلندي, وتصدى في المباراة حارس المنتخب الآيسلندي هانز هالديرسون لركلة جزاء النجم ليونيل ميسي ليصبح ميسي ثالث أرجنتيني في تاريخ المونديال يهدر ركلة جزاء بعد باتيرنوستر وأورتيجا, وعادل المنتخب الأرجنتيني منتخبات البرازيل والمكسيك وإيطاليا كأثر منتخبات أهدرت ركلات جزاء في تاريخ كأس العالم بثلاث ركلات جزاء, وأصبح المنتخب الآيسلندي أول منتخب يوقف الأرجنتين في المباراة الافتتاحية منذ عام 1974 حيث حقق المنتخب الأرجنتيني 7 انتصارات متتالية.

الدنمارك وبيرو

وفي مباراة انتهت لأصحاب الخبرة فاز منتخب الدنمارك على نظيره البيروفي بهدف نظيف عن طريق يوسف بولسن, وأهدر كريستيا كويفا لاعب البيرو لركلة جزاء أتى بعدها الهدف الأول للدينمارك, وأصبح بيتر وكاسبر شمايكل أول حارسي مرمى يشاركان في تاريخ كأس العالم بين كل الفرق, وتصدى كاسبر شمايكل لأكثر من 6 تسديدات في المباراة ليصبح أول من يفعل ذلك منذ والده بيتر شمايكل, ولم يفز المنتخب البيروفي في مباراته الافتتاحية في تاريخ المونديال منذ المشاركة الأولى في مونديال 1930.

كرواتيا ونيجيريا

في مباراة لم تشهد ندية كبيرة فاز المنتخب الكرواتي على نظيره النيجيري بهدفين نظيفين عن طريق إيتيبو (في مرماه) ولوكا مودريتش, وبتسجيل إيتيبو في مرماه أصبحت آخر ثلاث أهداف عكسية في المونديال عن طريق لاعبين أفارقة وهم النيجيري يوبو في مونديال 2014 والمغربي رياض بودبوز والنيجيري إيتيبو في مونديال روسيا الحالي, وأصبح النيجيري فرانسيس أوزوهو (19 سنة و231 يوما) ثاني أصغر حارس مرمى يشارك في تاريخ المونديال بعد الكوري الشمالي تشانج ميونج (19 سنة و191 يوم), وكانت هذه المشاركة هي السادسة للمنتخب النيجيري في كأس العالم ليصبح أكثر منتخب إفريقي مشاركة منذ مشاركتهم الأولى في 1994, وفاز المنتخب الكرواتي بمباراته الافتتاحية لأول مرة منذ مونديال 1998.