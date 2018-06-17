صبا مبارك عن دورها في"طايع": "لم أكن مستعدة نفسيا لوفاتي في منتصف المسلسل"
الأحد 17/يونيو/2018 - 12:50 ص
مريم الشريف
كشفت الفنانة صبا مبارك، أنها كانت على وشك التوقيع على بطولة مطلقة لمسلسل رمضانى آخر، إلا أنها إعتذرت عنه بعدما عرض عليها مسلسل "طايع" بالرغم من ظهورها خلاله 18 حلقة فقط.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "هنا العاصمة" مع الاعلامية لميس الحديدى على قناة "
CBC" قائلا: "قرأت طايع وعجبنى فى 3 دقائق، وهناك شىء عاطفى ربطنى بهذا العمل، وربما موت شخصية "مهجة" فى الحلقة الـ 18 لم أكن مستعده له نفسيا".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "هنا العاصمة" مع الاعلامية لميس الحديدى على قناة "
CBC" قائلا: "قرأت طايع وعجبنى فى 3 دقائق، وهناك شىء عاطفى ربطنى بهذا العمل، وربما موت شخصية "مهجة" فى الحلقة الـ 18 لم أكن مستعده له نفسيا".
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