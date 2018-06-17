موعد مباراة البرازيل وسويسرا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يحتضن ملعب "روستوف أرينا" المباراة الأولى لمنتخبي البرازيل وسويسرا في إطار منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2018 والمقامة في روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

يخوض منتخب البرازيل المرشح الأبرز للقب مباراة صعبة ضد نظيره سويسرا المنتخب الذي لا يُستهان به في المباريات الافتتاحية، حيثُ سبق له الفوز على أسبانيا البطل في المباراة الأولى لهما بمونديال جنوب إفريقيا 2010.

وتٌقام المباراة بين المنتخبين، اليوم الأحد والموافق 17 يونيو 2018، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وكانت قنوات "بي إن سبورت" قد أعلنت منذ أيام أنها سوف تنقل مباريات كأس العالم عبر النقل الحي والمباشر على قنوات "بين سبورت ماكس".

لم يسبق لمنتخب البرازيل أن خسر المباراة الافتتاحية في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم منذ عام 1934، لكن منتخب سويسرا العنيد دائما ما يخطف الأضواء في مبارياته الأولى بالمونديال.