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موعد مباراة صربيا وكوستاريكا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:33 ص
موعد مباراة صربيا وكوستاريكا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
صربيا
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب صربيا، مع منتخب كوستاريكا، اليوم الأحد 17-6-2018 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الخامسة مع منتخبي صربيا وكوستاريكا، منتخب البرازيل المرشح للفوز ببطولة كأس العالم، ومنتخب سويسرا الذي يضم بعض اللاعبين المميزين.

 

يمكن لتابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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