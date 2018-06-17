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عاجل.. اعتقال داعشي مطلوب في قضاء تلعفر بالعراق

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:32 ص
عاجل.. اعتقال داعشي مطلوب في قضاء تلعفر بالعراق
قوات الأمن العراقي - أرشيفية
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أ ش أ
 

أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول، اعتقال أحد الإرهابيين من تنظيم داعش في قضاء تلعفر.

وصرح في بيان إعلامي، أوردته قناة السومرية نيوز، السبت، بأن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 قامت بعملية نوعية بعد معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من استدراج أحد الإرهابيين واعتقاله فى ناحية زمار التابعة إلى قضاء تلعفر.

وقال إن المعتقل من الذين شاركوا مع عصابات داعش الإرهابية باقتحام مركز شرطة ناحية زمار وقام بنفسه بحرق بناية المركز كاملة مع العجلات المتواجدة فيه، مشيرا إلى أنه مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.

جدير بالذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية بمناطق متفرقة من العراق.

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