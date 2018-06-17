جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الرسام الجزائري محمد ايسياخم

يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم بعيد ميلاد الرسام الجزائري محمد ايسياخم.

ومحمد ايسياخم تشكيلي ومصمم جرافيك ورسّام من الجزائر، من رواد الحركة التجريدية في العصر الحداثة وعضو في الاتحاد الوطني الجزائري للفنون التشكيلية.





في سيرته المهنية تناول محمد ايسياخم عدة مواضيع، فقد تحدث عن الريشة والعملة الورقية واللوحة وسيلة لإيصال فكره و مبتغاه





ولد الفنان التشكيلي الجزائري محمد اسياخم بمدينة القبائل [أزفون] بالجزائر في 28جوان 1928 وتوفي سنة 1985. هو أحد مؤسسي الفن التشكيلي الحديث بالجزائر.