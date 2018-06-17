عاجل.. نجم الأهلي يكشف عن تشكيل منتخب مصر أمام روسيا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن التشكيل الأقرب للمنتخب الوطني من داخل الكواليس، حيث استقر المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على تشكيل الفراعنة لمواجهة روسيا ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري المجموعات لمونديال روسيا 2018.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قرر بشكل قاطع وبنسبة 100% الدفع بالحارس محمد الشناوي في حراسة المرمى للمنتخب أمام روسيا، نظرا لتألقه الشديد أمام أوروجواي وحصده جائزة لقب رجل المباراة.

وتابع: " يأتي في خط الدفاع اللاعب أحمد حجازي وعلى جبر وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي، وفي خط الوسط طارق حامد بعد شفائه ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه، بالإضافة إلى نجم مصر محمد صلاح في حين يدفع كوبر في الهجوم بمروان محسن.