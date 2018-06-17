عاجل.. قوات الرئيس اليمني تسيطر بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق الحديدة





أعلن مصدر عسكري في محافظة الحديدة غرب اليمن، سيطرة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وتقطع طريقي الحديدة، صنعاء والحديدة وتعز – حسب ما تصريحات لوكالة "سبوتنيك".





وقال المصدر العسكري، إن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تسيطر بإسناد من التحالف على دوار المطاحن شرق مدينة الحديدة وتقطع طريقي الحديدة - صنعاء والحديدة – تعز.





وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، أعلنت اقترابها من السيطرة الكاملة على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن، وسط معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".





وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، إن قواته تمكنت السبت، من اقتحام اسوار مطار الحديدة الدولي من الجهتين الجنوبية والغربية وبات تحت السيطرة النارية.





وأضاف أن الجيش والمقاومة الشعبية كثفوا من هجماتهم الواسعة على مطار الحديدة مصحوبة بقصف جوي وبحري وبمشاركة من طيران الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي على تحصينات مليشيا الحوثي في مباني المطار وملحقاته.



