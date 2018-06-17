تعرف على إيرادات "ليلة هنا وسرور" بعد يومين من عرضه في السينمات





حقق فيلم "ليلة هنا وسرور" للنجم محمد عادل إمام، إيرادات مرتفعة وصلت إلى 3 ملايين جنيه أمس بعد يومين من عرضه بالسينمات خلال موسم عيد الفطر.







تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي.





ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمي كرم جابر.



