٦ أهداف ذاتية سجلها الأفارقة في تاريخ المونديال

‏لم يكن إتيبو لاعب منتخب نيجيريا هو اللاعب الإفريقي الوحيد عبر تاريخ الساحرة المستديرة، الذي أحرز هدفا ذاتيا في مرماه في منافسات كأس العالم، ليهدي منافسه كرواتيا التقدم، حيث سجل المونديال ٦ أهداف أخطأها لاعبو القارة السمراء.

ويأتي أحدثهم إتيبو لاعب منتخب نيجيريا والذي سجل هدفا بمرماه أثناء المباراة التي أقيمت على ملعب "كالينجراد" أمس السبت، ليتقدم منتخب كرواتيا في الشوط الأول.

وكان اللاعب بوحدوز مدفع منتخب المغرب، قد سجل أمس في مرماه ليخرج فريقه مهزوما في مباراته الأولى أمام منتخب إيران، وهي المرة الثانية التي يفعلها لاعب من المغرب، حيث سبقه قرينه يوسف شيبو وسجل هدفا بطريق الخطأ في مرماه خلال مباراة النرويج ببطولة ١٩٩٨ .

إلا أنه لم يكن الوحيد الذي سجل هدفا ذاتيا في هذه البطولة حيث تبعه اللاعب بيير عيسى مدافع جنوب إفريقيا بنفس الخطأ، عندما سجل هدفا ذاتيا في نفس المونديال.

وفي نفس السياق يأتي جوزيف يوبو لاعب منتخب نيجيريا الذي سجل هدفا بطريق الخطأ في مرماه أمام منتخب فرنسا في اللقاء الذي جمع بينهما بدور ال ١٦ لمونديال ٢٠١٤ ، حيث قام يوبو بتحويل كرة المهاجم الفرنسي جريزمان إلى داخل الشباك.

الطريف أن النيجيري كان يحتفل يومها بلقب اللاعب الأكثر مشاركة بين صفوف المنتخب على مستوى منافسات كأس العالم.

وكان منتخب كرواتيا استهل مشواره في مونديال روسيا 2018، بالفوز على نسور نيجيريا بهدفين دون رد.