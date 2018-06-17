مشاهدة مباراة المانيا والمكسيك اليوم 17-6-2018 كورة لايف المانيا والمكسيك بث مباشر رابط الأسطورة | يلا شوت | yalla shoot

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معلومات عن مباراة المانيا والمكسيك بدون تقطيع اليوم ألمانيا Vs المكسيك، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب :اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : خليل البلوشي ومحمد بركات.





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