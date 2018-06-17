الجماهير المكسيكية والكولومبية تحمل مشجعا مصريا من ذوي الاحتياجات في روسيا

أثارت صورة لعدد من الجماهير المكسيكية والكولومبية في المدرجات، وهي تحمل مشجعا مصريا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجلس فوق كرسيه المتحرك، رافعا علم بلاده، حتى يتمكن من مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي أول أمس، ردود أفعال كبيرة واهتماما في المواقع الإخبارية العالمية.

وجاءت الصورة لتؤكد على معاني الإنسانية في أبهى صورها، وتعبر فعليا عن فلسفة كرة القدم التي اخترعت من أجلها، وهو الاستمتاع باللعبة مع نشر قيم المحبة والسلام بين كافة شعوب الأرض.

يذكر أن المباراة احتضنها ملعب يكاتيرنبرج، وفاز بنقاطها الثلاث منتخب أورجواي، بعد تسجيل النجم خوسيه ماريا خيمينيز هدفا من كرة رأسية في الدقيقة ٨٩ من عمر اللقاء.