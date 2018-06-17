ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجماهير المكسيكية والكولومبية تحمل مشجعا مصريا من ذوي الاحتياجات في روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:01 ص
الجماهير المكسيكية والكولومبية تحمل مشجعا مصريا من ذوي الاحتياجات في روسيا
صورة المشجع المصري
طباعة
مها الصباحي
 

أثارت صورة لعدد من الجماهير المكسيكية والكولومبية في المدرجات، وهي تحمل مشجعا مصريا من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجلس فوق كرسيه المتحرك، رافعا علم بلاده، حتى يتمكن من مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي أول أمس، ردود أفعال كبيرة واهتماما في المواقع الإخبارية العالمية.

 

وجاءت الصورة لتؤكد على معاني الإنسانية في أبهى صورها، وتعبر فعليا عن فلسفة كرة القدم التي اخترعت من أجلها، وهو الاستمتاع باللعبة مع نشر قيم المحبة والسلام بين كافة شعوب الأرض.

 

يذكر أن المباراة احتضنها ملعب يكاتيرنبرج، وفاز بنقاطها الثلاث منتخب أورجواي، بعد تسجيل النجم خوسيه ماريا خيمينيز هدفا من كرة رأسية في الدقيقة ٨٩ من عمر اللقاء.

 

المزيد عن: وأوروجواي مشاهدة مصر واوروجواي مباراة مصر واوروجواي رياضة الجماهير المكسيكية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 1:20:07 AM