قطاع المتاحف: اختلاف الثقافات سبب الجدل حول "لوجو" المتحف الكبير (فيديو)
الأحد 17/يونيو/2018 - 12:52 ص
هدى عبدالرازق
قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن الجدل الذي أثير حول لوجو المتحف الكبير سببه اختلاف الثقافات.
وأشارت خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن إختيار اللوجو تم من خلال إجراء مسابقة، مضيفة: "مش لازم نتفق كلنا على شكل معين"، لافتة إلى الانتقاد دليل على بداية الوعي.
وأشارت خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن إختيار اللوجو تم من خلال إجراء مسابقة، مضيفة: "مش لازم نتفق كلنا على شكل معين"، لافتة إلى الانتقاد دليل على بداية الوعي.