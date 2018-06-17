قطاع المتاحف: اختلاف الثقافات سبب الجدل حول "لوجو" المتحف الكبير (فيديو)



وأشارت خلال اتصال هاتفي بفضائية "أون لايف"، اليوم السبت، إلى أن إختيار اللوجو تم من خلال إجراء مسابقة، مضيفة: "مش لازم نتفق كلنا على شكل معين"، لافتة إلى الانتقاد دليل على بداية الوعي.











قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن الجدل الذي أثير حول لوجو المتحف الكبير سببه اختلاف الثقافات.