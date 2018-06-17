زي النهاردة بتاريخ 17-6-2018
الأحد 17/يونيو/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17-6-2018
أحـــــــــداث
656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.
1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.
1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.
1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.
1940 - المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.
1940 - دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.
1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.
1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.
1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.
1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.
1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.
1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت «منظمة الثوريون العرب» مسؤولية هذه الإنفجارات.
1994 - انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.
1994 - إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.
2015 - مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كلمنتا بنكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.
2015 - ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.
2015 - تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.
مـــــــواليــــــــد
1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.
1882 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.
1888 - هاينز جوديريان، عسكري ألماني.
1898 - إيشر، رسام هولندي.
1917 - يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.
1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.
1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.
1931 - كوثر رمزي، ممثلة مصرية.
1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.
1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.
1943 - باري مانيلو، مغني أمريكي.
1953 - فؤاد بخش، ممثل سعودي.
1959 - كازكي ياو، ممثل أداء صوتي ياباني.
1960 - توماس هادن تشورتش، ممثل أمريكي.
1961 - كويتشي يامادرا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1963 - غريغ كينير، ممثل أمريكي.
1969 - إليا تسيمبالار، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.
1971 - باولينا روبيو، مغنية مكسيكية.
1973 - لويس ليترير، مخرج فرنسي.
1977 - رانيا ملاح، ممثلة سورية تعيش في مصر.
1980 - فينوس ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.
1981 - أمريتا راو، ممثلة هندية.
1985 - ماركوس باجداتيس، لاعب كرة مضرب قبرصي.
وفيــــــــات
656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.
1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.
1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.
1800 - سليمان الحلبي، مجاهد سوري قام باغتيال الجنرال كليبر.
1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.
1968 - خوسيه ناسازي، لاعب كرة قدم أوروغواياني.
1981 - ريتشارد أوكونور، عسكري بريطاني.
1990 - أحمد العدواني، شاعر كويتي.
1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.
2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.
2002 - فريتز فالتر، لاعب كرة قدم ألماني.
2006 - علي السميري، ممثل كويتي.
2010 - عبد العزيز الحماد، ممثل وفنان تشكيلي سعودي.
2012 - رودني كينغ، مواطن أمريكي كان ضحية لوحشية من قبل شرطة لوس أنجلوس.
أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات
اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.
اليوم الوطني في آيسلندا.