زي النهاردة بتاريخ 17-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17-6-2018





أحـــــــــداث





656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.





1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.





1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.





1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.





1940 - المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.





1940 - دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.





1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.





1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.





1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.





1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.





1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.





1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت «منظمة الثوريون العرب» مسؤولية هذه الإنفجارات.





1994 - انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.





1994 - إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.





2015 - مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كلمنتا بنكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.





2015 - ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.





2015 - تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.





مـــــــواليــــــــد





1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.





1882 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.





1888 - هاينز جوديريان، عسكري ألماني.





1898 - إيشر، رسام هولندي.





1917 - يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.





1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.





1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.





1931 - كوثر رمزي، ممثلة مصرية.





1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.





1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.





1943 - باري مانيلو، مغني أمريكي.





1953 - فؤاد بخش، ممثل سعودي.





1959 - كازكي ياو، ممثل أداء صوتي ياباني.





1960 - توماس هادن تشورتش، ممثل أمريكي.





1961 - كويتشي يامادرا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1963 - غريغ كينير، ممثل أمريكي.





1969 - إليا تسيمبالار، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.





1971 - باولينا روبيو، مغنية مكسيكية.





1973 - لويس ليترير، مخرج فرنسي.





1977 - رانيا ملاح، ممثلة سورية تعيش في مصر.





1980 - فينوس ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.





1981 - أمريتا راو، ممثلة هندية.





1985 - ماركوس باجداتيس، لاعب كرة مضرب قبرصي.





وفيــــــــات





656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.





1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.





1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.





1800 - سليمان الحلبي، مجاهد سوري قام باغتيال الجنرال كليبر.





1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.





1968 - خوسيه ناسازي، لاعب كرة قدم أوروغواياني.





1981 - ريتشارد أوكونور، عسكري بريطاني.





1990 - أحمد العدواني، شاعر كويتي.





1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.





2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.





2002 - فريتز فالتر، لاعب كرة قدم ألماني.





2006 - علي السميري، ممثل كويتي.





2010 - عبد العزيز الحماد، ممثل وفنان تشكيلي سعودي.





2012 - رودني كينغ، مواطن أمريكي كان ضحية لوحشية من قبل شرطة لوس أنجلوس.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.





اليوم الوطني في آيسلندا.