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زي النهاردة بتاريخ 17-6-2018

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 17-6-2018
زي النهاردة بتاريخ 17-6-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17-6-2018

أحـــــــــداث

656 - اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.

1579 - البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانة على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.

1795 - القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريًا للمحافظة على المصالح الفرنسية.

1800 - الفرنسيون يعدمون سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

1940 - المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للإنسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.

1940 - دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا يسقطون تحت الاحتلال السوفيتي.

1944 - استقلال آيسلندا عن الدنمارك.

1953 - اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية.

1967 - الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.

1972 - إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.

1985 - أنطلاق بث قناة ديسكفري الأمريكية.

1986 - أربعة إنفجارات في الكويت بعدد من المنشئات النفطية بمنطقة الأحمدي سببت حرائق كبيرة في ميناء الأحمدي وحقول المقوع دون وقوع إصابات، وقد تبنت «منظمة الثوريون العرب» مسؤولية هذه الإنفجارات.

1994 - انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.

1994 - إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل أو جاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها.

2015 - مقتل 9 أشخاص من ضمنهم عضو مجلس الولاية كلمنتا بنكني في حادث إطلاق نار في تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية.

2015 - ويكيبيديا تفوز بجائزة أميرة أستورياس عن فئة التعاون الدولي.

2015 - تفجيرات انتحارية تستهدف مراكز ومساجد للحوثيين في صنعاء.

مـــــــواليــــــــد

1239 - الملك إدوارد الأول، ملك إنجلترا.

1882 - إيجور سترافينسكي، موسيقي روسي.

1888 - هاينز جوديريان، عسكري ألماني.

1898 - إيشر، رسام هولندي.

1917 - يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.

1920 - فرنسوا جاكوب، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.

1930 - عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.

1931 - كوثر رمزي، ممثلة مصرية.

1940 - جورج أكرلوف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001.

1942 - محمد البرادعي، دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.

1943 - باري مانيلو، مغني أمريكي.

1953 - فؤاد بخش، ممثل سعودي.

1959 - كازكي ياو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1960 - توماس هادن تشورتش، ممثل أمريكي.

1961 - كويتشي يامادرا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1963 - غريغ كينير، ممثل أمريكي.

1969 - إليا تسيمبالار، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.

1971 - باولينا روبيو، مغنية مكسيكية.

1973 - لويس ليترير، مخرج فرنسي.

1977 - رانيا ملاح، ممثلة سورية تعيش في مصر.

1980 - فينوس ويليامز، لاعبة كرة مضرب أمريكية.

1981 - أمريتا راو، ممثلة هندية.

1985 - ماركوس باجداتيس، لاعب كرة مضرب قبرصي.

وفيــــــــات

656 - الخليفة عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.

1631 - ممتاز محل، صاحبة الضريح الشهير تاج محل.

1696 - يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.

1800 - سليمان الحلبي، مجاهد سوري قام باغتيال الجنرال كليبر.

1940 - آرثر هاردن، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.

1968 - خوسيه ناسازي، لاعب كرة قدم أوروغواياني.

1981 - ريتشارد أوكونور، عسكري بريطاني.

1990 - أحمد العدواني، شاعر كويتي.

1998 - محمد متولي الشعراوي، رجل دين مصري.

2001 - دونالد كرام، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

2002 - فريتز فالتر، لاعب كرة قدم ألماني.

2006 - علي السميري، ممثل كويتي.

2010 - عبد العزيز الحماد، ممثل وفنان تشكيلي سعودي.

2012 - رودني كينغ، مواطن أمريكي كان ضحية لوحشية من قبل شرطة لوس أنجلوس.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.

اليوم الوطني في آيسلندا.
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