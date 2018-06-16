ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

السبت 16/يونيو/2018 - 11:30 م
سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم
طباعة
الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات البنوك الحكومية والخاصة، اليوم السبت، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مسجلاً 17.79 جنيها للشراء، 17.92 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ سعر الدولار، في بنك قناة السويس سعر 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وثبت سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
المزيد عن: عيد الفطر المبارك سعر الدولار في مصر ثاني ايام العيد الدولار الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد أسعار العملات أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 12:00:00 AM