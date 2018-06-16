بالأرقام.. نيران منتخب كرواتيا تصطاد نسور نيجيريا (تقرير)





تمكن منتخب كرواتيا من تحقيق أول ثلاث نقاط في مونديال روسيا بعد الفوز على نيجيريا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كالينينجراد"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.





سجل الهدف الأول لكرواتيا أوغينيكارو إيتيبو بالخطأ في مرماه بالدقيقة (32)، بينما أضاف الثاني لوكا مودريتش من خلال ضربة جزاء تم احتسابها في الشوط الثاني.





وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز أرقام وإحصائيات المباراة وطريقة لعب المنتخبين اليوم:





منتخب كرواتيا:

يعتبر منتخب كرواتيا من أقوى منتخبات المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا حيثُ يمتلك خط وسط مميز مكون من لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وراكيتيتش نجم برشلونة بجانب مهاجم يوفنتوس المميز ماندزوكيتش، وخاض مدرب كرواتيا داليتش المباراة بطريقته المفضلة (4-2-3-1)، وتمكن من تسجيل هدفين في المباراة من خلال خطأ من لاعب وسط نيجيريا والهدف الثاني من ضربة جزاء سددها مودريتش فالمنتخب الكرواتي استفاد بشكل كبير من أخطاء المنافس.









منتخب نيجيريا:

لعب مدرب النسور روهر المباراة بطريقة (4-2-3-1) معتمدًا على إيغالو كمهاجم وخلفه الثلاثي القوي موسيس وميكل وإيوبي، لم يستطع نجوم نيجيريا السيطرة بشكل جيد على المباراة خصوصًا بعد الهدف الذاتي الذي دخل مرماهم وكانت أول تسديدة لهم على مرمى كرواتيا في الدقيقة 52 وهي أطول فترة انتظار لأول تسديدة في أي مباراة بالمونديال حتى الآن.









إحصائيات المباراة:

- نسبة امتلاك منتخب كرواتيا للكرة في المباراة كانت 52% في مقابل 48% لنيجيريا وهي نسبة متقاربة.





- دقة التمرير للمنتخبين متقاربة بشدة فكانت 81% لكرواتيا و 80% لنيجيريا.





- التمريرات الناجحة كانت 361 لكرواتيا مقابل 317 لنيجيريا.





- سدد منتخب كرواتي على مرمى نيجيريا مرتين ونفس العدد للنسور.





- تحصل منتخب كرواتيا على 6 ضربات ركنية مقابل 5 لمنتخب نيجيريا.



