نقابة الفلاحين: قناة مصر الزراعية بيتنا وعوضت الدور المفقود للإرشاد الزراعي

قال الحاج محمد العقاري، رئيس النقابة العامة للفلاحين، إن قناة مصر الزراعية نجحت في أن تكون هي بيت الفلاح المصري، لافتا الى أن القناة وبعد خطة التطوير الشاملة التي شهدتها مؤخرا، ساهمت بشكل كبير في تعويض الدور الغائب للإرشاد الزراعي، ونجحت في الوصول الي كافة المزارعين لنشر التوصيات العلمية الحديثة.





وأشار "العقاري"، الى أن القناة في ظل امكانياتها المادية المحدودة تمكنت من رفع درجة الوعي لدى المزارعين والفلاحين والمربيين حتى في أبعد القرى والنجوع، لافتا الى أن القناة استطاعت ايضا الحفاظ على ثقة جمهورها المستهدف والدليل علي ذلك حرص الكثير من المزارعين على عرض مشكلاتهم من خلال الاتصالات الهاتفية التي تتيحها البرامج التي تبثها القناه، حيث يتم علاج تلك المشاكل في اسرع وقت.





وأوضح رئيس النقابة العامة للفلاحين أن القناه تقدم ايضا خدمات استشارية للراغبين في الاستثمار الزراعي، لتشجيعهم من خلال عرض الفرص الاستثمارية الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها.





وأضاف العقاري بان إدارة القناة الآن استطاعت التعاقد لاول مرة منذ انشائها علي مجموعة متميزة من المسلسلات والافلام والبرامج المتنوعة ومنها التوك شو والخدمية التي تهدف الي توعية المزارعين والفلاحين بعيدا عن الاسفاف واثارة المشاهدين بكل واقعية وهذا دليل ان مصر غنية بالمواهب الشابة وان نضع في الاعتبار عن اختيار القيادات من لديهم القدرة والخبرة علي الادارة بعيدا عن المجاملات والمحسوبية وان يكون الهدف الرئيسي هو خدمة مصر وشعبها الاصيل.



